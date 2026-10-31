В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Брусиловского

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Брусиловского, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 22:00 1 ноября до 06:00 3 ноября движение автотранспорта будет перекрыто на участке от пр.Абая до пр.Райымбека в связи с проведением работ по укладке дорожного покрытия.

Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и заранее планировать альтернативные маршруты движения.

Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».