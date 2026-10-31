В Алматы 31 октября открылась ярмарка ремесленников, объединившая традиции казахского мастерства, современное искусство и творчество отечественных мастеров. В течение двух дней в выставочном центре «Атакент» посетители смогут познакомиться с национальными ремеслами, увидеть авторские изделия и принять участие в мастер-классах.

В экспозиции представлены украшения, изделия из кожи, войлока и керамики, национальные предметы быта и современные дизайнерские работы. Гости также могут понаблюдать за процессом их изготовления, освоить традиционные техники и попробовать себя в роли ремесленника.

Участники ярмарки представляют различные направления декоративно-прикладного искусства, сохраняя опыт и знания, передаваемые из поколения в поколение.

Заместитель руководителя управления туризма Алматы Акмарал Ещанова подчеркнула, что ремесленничество является важной частью культурного наследия страны и одним из направлений развития туризма.

«За каждым изделием ручной работы стоят труд мастера, его талант и часть нашей национальной культуры. Наша задача — не просто сохранить эти традиции, но и создать условия, при которых ремесленничество будет развиваться, находить новые рынки и становиться востребованным среди жителей и гостей Алматы. Именно такие мероприятия позволяют показать богатство нашей культуры и поддержать людей, которые продолжают дело своих предков», - отметила Акмарал Ещанова.

Сегодня в креативных индустриях Алматы работают более 21 тыс. субъектов предпринимательства. Проведение подобных мероприятий помогает ремесленникам находить покупателей, налаживать деловые контакты и расширять возможности для реализации своей продукции.

В ярмарке также принимают участие представители Всемирного совета ремесел (World Crafts Council). Их участие способствует профессиональному обмену опытом и развитию международных связей.

Ярмарка продлится до 1 ноября включительно. Посетители смогут приобрести понравившиеся работы непосредственно у авторов.

Место проведения: площадка «Бакшасарай» КЦДС «Атакент», ул. Тимирязева, 42, корпус 1.

Время работы: с 09:00 до 18:00. Вход свободный.