В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Толе би

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке ул. Толе би.

Так, с 23:00 07 сентября до 14:00 08 сентября движение будет закрыто на участке от ул.Байтурсынова до ул.Досмухамедова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».