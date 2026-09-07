В Алматы прошел экоуикенд с переработкой, квизами и творческими активностями

Более сотни жителей и гостей Алматы приняли участие в экоуикенде, который прошел 5 сентября на площадке Event Space ТРЦ MEGA Alma-Ata. Мероприятие организовал ECO Network при информационной поддержке ТОО «Eco Almaty».

Программа была посвящена экологичным привычкам, переработке отходов и ответственному потреблению. Для участников организовали познавательные активности, занятия для детей и взрослых, а также интерактивный квиз.

Одним из ключевых элементов стала демонстрация процесса переработки. Гостям показали, какой путь проходит материал после сортировки - от сбора и разделения по фракциям до переработки и создания нового изделия.

Отдельное внимание уделили экологическому просвещению. В игровой форме участники проверяли знания об окружающей среде и узнавали, как повседневные привычки влияют на экологическую ситуацию.

Творческую часть программы представил мастер-класс Bedazzled, где участники создавали собственные работы.

Экоуикенд объединил практические, образовательные и творческие форматы и наглядно показал, как раздельный сбор помогает возвращать отходы в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья.