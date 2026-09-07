В Наурызбайском районе Алматы реализуются 35 проектов в рамках «Бюджета народного участия»

В Наурызбайском районе в рамках программы «Бюджет народного участия» реализуются 35 проектов, направленных на благоустройство дворов, создание комфортных общественных пространств и улучшение городской среды. Часть объектов уже завершена, на других работы продолжаются.

Благоустройство парковочного пространства по улице Тараз завершено в рамках программы «Бюджет народного участия». Строительно-монтажные работы проводились с апреля по июнь 2026 года. В рамках проекта территория была комплексно приведена в порядок и адаптирована для более удобного и безопасного использования жителями. На участке площадью 2 000 квадратных метров обустроено новое асфальтобетонное покрытие, что позволило улучшить состояние парковочной зоны и сделать её более комфортной для автомобилистов. Для удобства пешеходов также обустроено 300 квадратных метров тротуаров, обеспечивающих безопасный проход жителей.

Кроме того, выполнены работы по устройству арычной сети общей протяжённостью 558 метров, которая обеспечивает организованный отвод дождевых и талых вод и помогает поддерживать территорию в надлежащем состоянии. В результате проведённых работ парковочное пространство приобрело более благоустроенный и функциональный вид, а прилегающая территория стала удобнее как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Ещё один завершённый проект благоустройство детской игровой площадки по улице Айтматова. Строительно-монтажные работы проводились с мая по июнь 2026 года. В рамках проекта территория площадки была полностью обновлена. Демонтированы старое игровое оборудование и металлическое ограждение, подготовлено новое основание и обустроено асфальтобетонное покрытие площадью около 385 квадратных метров. Для создания комфортных и безопасных условий для детей установлено современное игровое оборудование, а также уложено специальное тартановое покрытие толщиной 1,5 см, обеспечивающее безопасную поверхность для активных игр. Кроме того, выполнены работы по установке бортовых камней, благоустройству прилегающей территории и вывозу порядка 60 кубических метров строительного мусора.

Особое внимание уделено безопасности детей - площадка оборудована ограждением, благодаря чему родители могут спокойнее наблюдать за детьми во время прогулок. В результате вместо устаревшей площадки жители получили современное, благоустроенное и безопасное пространство для игр и активного отдыха детей, которое уже стало востребованным местом для семейного времяпрепровождения.

Преобразилась и территория по улице Даулеткерей, где в рамках программы проведено благоустройство детской игровой площадки. Строительно-монтажные работы проводились с июня по август 2026 года. В рамках проекта территория была комплексно обновлена: выполнено устройство бортовых камней и нового асфальтобетонного покрытия, установлены современное спортивное оборудование и малые архитектурные формы. Для комфортного и безопасного пребывания детей и жителей также обустроено наружное освещение, а прилегающая территория приведена в порядок. В результате обновлённая площадка стала более функциональным и комфортным пространством для детских игр, занятий спортом и семейного отдыха.

Современная детская площадка появилась по улице Нурлы тан в рамках программы «Бюджет народного участия». Строительно-монтажные работы проводились с июня по август 2026 года. В рамках проекта территория была полностью благоустроена. Здесь установлены современное детское игровое оборудование и малые архитектурные формы, обустроено безопасное тартановое покрытие, установлено наружное освещение и ограждение. Также приведена в порядок прилегающая территория, благодаря чему площадка стала более комфортной и безопасной для детей и их родителей. В результате реализации проекта жители улицы Нурлы тан получили современное пространство для игр, прогулок и активного отдыха детей.

Жители отмечают, что обновлённые площадки уже стали востребованным местом для семейного отдыха.

«Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в создании этой площадки. Большое спасибо акимату за проделанную работу. Для наших детей это стало отличным местом для игр и отдыха. Здесь всё удобно и продумано, есть ограждение, поэтому мы спокойны за безопасность детей. Им действительно интересно проводить здесь время. Мы, жители района, очень довольны и выражаем огромную благодарность за такую площадку», - поделилась жительница района.