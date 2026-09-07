Жители Алматы смогут напрямую получать разъяснения по Генеральному плану

Для повышения доступности информации о Генеральном плане Алматы и обеспечения прямой коммуникации с горожанами «Алматыгенплан» запустил контакт-центр для приема обращений жителей. Основная задача нового формата коммуникации — обеспечить жителей понятной и достоверной информацией о развитии города, положениях Генерального плана и их возможном влиянии на конкретные территории.

Жители смогут напрямую обращаться в контакт-центр, задавать вопросы о Генеральном плане, уточнять информацию по конкретным территориям, а также получать разъяснения по вопросам, которые возникают в связи с документами на недвижимость и земельные участки.

«Мы понимаем, что Генеральный план – это сложный градостроительный документ, который затрагивает развитие всего города. После встреч с жителями мы увидели, что многие опасения возникают не потому, что люди выступают против развития Алматы, а потому, что им не хватает понятной и достоверной информации о том, что именно предусматривает Генеральный план и как он может касаться конкретной территории», - отметил генеральный директор «Алматыгенплана» Асхат Садуов.

По его словам, в социальных сетях появляется много информации о Генеральном плане от людей, которые не имеют профессиональной компетенции в сфере градостроительства. В результате, сложные вопросы иногда преподносятся упрощенно или информация искажается, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди жителей.

«Поэтому мы считаем важным создать прямой и доступный канал коммуникации, где каждый человек сможет получить информацию из официального источника. При этом мы понимаем, что у каждой семьи может быть своя конкретная ситуация. Поэтому в контакт-центре будут проводиться не только общие разъяснения, но и индивидуальные консультации по вопросам документов на земельные участки и недвижимость. Наша задача — помочь жителям разобраться в ситуации, понять, какие документы у них есть, какие вопросы требуют дополнительного оформления или уточнения, и куда необходимо обратиться для их решения», — подчеркнул Асхат Садуов

Параллельно с работой контакт-центра будут проводиться разъяснительные встречи с жителями, индивидуальные консультации и другие мероприятия, направленные на повышение информированности населения о Генеральном плане и его реализации.

Для удобства жителей на официальных аккаунтах «Алматыгенплана» в социальных сетях будет публиковаться актуальная информация, разъяснения и ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

Контакт-центр - WhatsApp: +7 705 653 8357

Instagram: @almaty_genplan

TikTok: @almatygenplan

Threads: @almaty_genplan

«Алматыгенплан» призывает жителей получать информацию о Генеральном плане из официальных источников и обращаться напрямую со своими вопросами. Это позволит избежать недопонимания, проверить распространяемую информацию и получить разъяснения с учетом конкретной ситуации.