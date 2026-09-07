Сборная Алматы заняла первое место на чемпионате Казахстана по таеквондо WT среди спортсменов до 21 года
В Актобе прошел чемпионат Республики Казахстан по таеквондо WT среди спортсменов до 21 года. В первенстве приняли участие 227 спортсменов со всех регионов страны.
По итогам соревнований сборная Алматы завоевала 16 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых — и заняла первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.
Золотые медалисты:
Жанель Султангалиева — 46 кг,
Батырхан Кусетов — 80 кг,
Бекарыс Нургазы — +87 кг,
Санжар Исмаил — 58 кг,
Алидар Абдукаримов — 68 кг.
Серебряные медалисты:
Ярина Пуганцова — 46 кг,
Аяна Жангужинова — 57 кг,
Мухамедали Махмут — 63 кг,
Аделина Байдаулетова — +73 кг,
Аружан Найманбаева — 67 кг.
Бронзовые медалисты:
Бекторе Оралханов — 63 кг,
Азим Ниязов — 63 кг,
Тогжан Омирзак — 46 кг,
Диана Сванбаева — 49 кг,
Мадияр Рахымбай — 58 кг,
Айсулу Жанабай — 73 кг.
Таким образом, сборная Алматы завершила чемпионат с 16 медалями и стала первой в общекомандном