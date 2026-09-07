В Актобе прошел чемпионат Республики Казахстан по таеквондо WT среди спортсменов до 21 года. В первенстве приняли участие 227 спортсменов со всех регионов страны.

По итогам соревнований сборная Алматы завоевала 16 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых — и заняла первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

Золотые медалисты:

Жанель Султангалиева — 46 кг,

Батырхан Кусетов — 80 кг,

Бекарыс Нургазы — +87 кг,

Санжар Исмаил — 58 кг,

Алидар Абдукаримов — 68 кг.

Серебряные медалисты:

Ярина Пуганцова — 46 кг,

Аяна Жангужинова — 57 кг,

Мухамедали Махмут — 63 кг,

Аделина Байдаулетова — +73 кг,

Аружан Найманбаева — 67 кг.

Бронзовые медалисты:

Бекторе Оралханов — 63 кг,

Азим Ниязов — 63 кг,

Тогжан Омирзак — 46 кг,

Диана Сванбаева — 49 кг,

Мадияр Рахымбай — 58 кг,

Айсулу Жанабай — 73 кг.

Таким образом, сборная Алматы завершила чемпионат с 16 медалями и стала первой в общекомандном