В Алматинском онкоцентре робот контролирует путь лекарства до пациента

В Алматинском онкологическом центре внедрили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого герметичного разведения лекарственных препаратов. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

Новая технология автоматизирует ключевые этапы лекарственного обеспечения - от приема и хранения препаратов до их разведения и выдачи пациентам.

Особенность системы - цифровая прослеживаемость каждого препарата. С помощью кодов лекарство получает индивидуальную идентификацию, а все действия с ним фиксируются в системе. Это позволяет специалистам отслеживать его путь от поступления в аптечный комплекс до выдачи пациенту.

Для онкологической службы это особенно важно, поскольку точность и безопасность лекарственного обеспечения напрямую связаны с качеством лечения.

Сегодня в Алматинском онкологическом центре на учете состоят более 38 тыс. пациентов, ежегодно помощь получают свыше 27 тыс. человек. За последние восемь лет объем оказания услуг по лечению вырос в 2,5 раза.

Одновременно показатель пятилетней выживаемости увеличился с 46% до 75%.

«Теперь к этим результатам добавляется еще один технологический шаг: роботизированная система позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и повысить прозрачность движения лекарственных препаратов. Фактически в центре создается цифровой маршрут лекарства, в котором ни один этап не остается без контроля», - отметил руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов.

Ранее в Алматинском онкологическом центре уже было установлено роботизированное оборудование для автоматизированного и точного разведения препаратов, используемых при лечении онкологических заболеваний.

Система помогает соблюдать необходимую дозировку, снижать риск ошибок и контролировать процесс приготовления лекарств.

В центре отмечают, что внедрение роботизированных комплексов направлено на повышение безопасности пациентов и качества лечения.