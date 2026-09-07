От «Адал азамат» до «Таза Қазақстан»: молодежь Алматы знакомится с городскими сообществами

В Алматы прошел городской фестиваль City Makers: JASTAR QALASY, объединивший молодежь, студентов, волонтеров, активных горожан и около 100 городских сообществ. Главная задача фестиваля — познакомить молодых людей с возможностями для развития, самореализации и участия в жизни города.

Впервые особое внимание было уделено студентам, в том числе первокурсникам и молодежи, приехавшей в Алматы из других регионов. Фестиваль помогает им расширить круг общения, найти единомышленников и интересы за пределами учебы, познакомиться с городской средой и стать ее активной частью.

Участники представляют инициативы в сфере экологии, технологий, образования, креативной экономики, социальной поддержки, спорта, предпринимательства и городской среды. В основе фестиваля — ценности ответственного гражданина, созидания и активного участия, созвучные принципам «Адал азамат», «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок».

Парк «Южный» Бостандыкского района стал большой площадкой городских сообществ. Фестиваль посетили около 5 тысяч человек. Мероприятие прошло при поддержке управления молодежной политики Алматы и призвано объединить молодежь для развития города.

С 12:00 до 18:00 работали тематические площадки, проходили лекции, мастер-классы, выступления и интерактивные активности.

Организованы ярмарка локальных брендов и ремесленников, фуд-зона и городской квест.

«Сегодня важно не просто говорить о развитии города, а давать самим горожанам возможность участвовать в этом процессе. В Алматы уже сформировалось большое количество активных сообществ, которые занимаются экологией, образованием, технологиями, социальной поддержкой, предпринимательством и развитием городской среды. City Makers объединяет их вокруг общей задачи — сделать Алматы лучше. Именно такое ответственное отношение к своему городу отражает ценности «Адал азамат», «Таза Қазақстан» и принцип «Закон и порядок». Когда человек не остается в стороне, а начинает с себя и своего окружения, меняется и город», — отметил заместитель акима Алматы Абзал Нукенов.

Фестиваль был разделен на шесть направлений: «Город будущего», «Образование и карьера», «Креативная экономика», «Экология», «Забота и поддержка», «Туризм и Алматы».

Среди участников — Qazaq IT Community, Women in Tech Kazakhstan, TechnoWomen, ENACTUS Kazakhstan, Almaty Creative, Impact Hub Almaty, Almaty Walking Tour, Almaty Museum, ARTBAT FEST, Almaty Marathon, вузы Алматы и др. Фестиваль также стал площадкой для знакомства и взаимодействия самих сообществ, поиска партнеров и запуска совместных городских проектов.