В Медеуском районе Алматы благоустроили пешеходную зону и обновили систему полива

В Медеуском районе Алматы реализованы два проекта по благоустройству общественных пространств.

В рамках программы «Бюджет народного участия» на территории спортивного комплекса «Халык Арена» установлена система автоматического полива. Смонтировано 4 тыс. погонных метров системы автополива и проложено 2,5 тыс. погонных метров сети.

Новая система позволит обеспечить регулярный полив зеленых насаждений и более эффективно использовать водные ресурсы.

Еще один проект реализован на улице Оспанова, где завершено благоустройство пешеходной зоны. Здесь уложено 150 кв. метров асфальтобетонного покрытия и 480 кв. метров брусчатки, озеленена территория площадью 1 650 кв. метров, установлены опоры наружного освещения.

Работы направлены на развитие пешеходной инфраструктуры и повышение комфорта общественных пространств Медеуского района.