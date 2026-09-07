Народный писатель Казахстана Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс» I степени

Аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил известного поэта, журналиста, Народного писателя Валерия Федоровича Михайлова с 80-летним юбилеем. От имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева он вручил юбиляру государственную награду - орден «Барыс» I степени и поздравительный адрес.

В поздравлении Президента отмечены многолетний плодотворный труд Валерия Михайлова, его значительный вклад в развитие отечественной журналистики и литературы. Глава государства подчеркнул, что природный талант и редкое трудолюбие стали основой большого и успешного творческого пути юбиляра.

«На литературной стезе Вы сумели проявить себя как выдающийся поэт и писатель. Ваши интереснейшие произведения заняли достойное место в отечественной культуре. Своей документальной прозой Вы внесли большой вклад в осмысление нашего исторического прошлого. Ваши поэтические строки пользуются заслуженным интересом читателей нескольких поколений и поэтому уже стали неотъемлемой частью литературного достояния нашей страны», - говорится в поздравлении Главы государства.

Дархан Сатыбалды пожелал Валерию Михайлову крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и дальнейших творческих успехов.