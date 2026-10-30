Shymbulak получил международную награду SKI BUSINESS AWARDS 2026

Развитие Алматинского горного кластера укрепляет позиции Алматы в мировом туризме

Горный курорт Shymbulak стал лауреатом международной отраслевой премии SKI BUSINESS AWARDS 2026. Награду получила клубная программа Velvet Shymbulak Club за развитие туристического сервиса и внедрение новых стандартов обслуживания. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

Церемония награждения состоялась 28 октября в Москве в рамках Форума туристических территорий. Для Shymbulak это уже пятая награда премии: ранее курорт становился лауреатом в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах в различных номинациях.

Международное признание курорта происходит на фоне развития Алматинского горного кластера. Проект предусматривает строительство 32 новых канатных дорог, увеличение протяженности горнолыжных трасс до 151 км и рост пропускной способности курортной инфраструктуры с 6 тыс. до 30 тыс. человек в сутки.

Сейчас работы ведутся на Shymbulak, а также в ущельях Бутаковка и Кимасар. До конца 2026 года на курорте планируется построить две новые канатные дороги и расширить зону катания.

Развитие горного кластера направлено на создание условий для круглогодичного отдыха, снижение нагрузки на существующую инфраструктуру и повышение доступности горных курортов для жителей и туристов.

В управлении туризма отмечают, что расширение инфраструктуры позволит принимать больше посетителей, развивать туристические услуги и создавать новые рабочие места.