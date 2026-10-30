В Алматы растет качество туристического сервиса: обучение прошли 200 гидов и экскурсоводов

В Алматы сотни гидов и экскурсоводов обучились работать с туристами по международным стандартам

В Алматы 200 гидов и экскурсоводов прошли обучение, на котором разбирали, как сделать экскурсии интереснее, грамотно выстраивать маршруты и работать с разными категориями туристов. Курсы организовало управление туризма города с 15 по 27 октября.

Занятия проводили национальные тренеры Всемирной федерации ассоциаций туристских гидов (WFTGA). Участники изучали историю Алматы, учились выступать перед группами, разрабатывать экскурсионные маршруты и применять международные стандарты обслуживания.

Практическая часть программы включала особенности сопровождения туристов с инвалидностью и оказание первой доврачебной помощи. Специалистам также рассказали о принципах устойчивого туризма.

Подготовка направлена на повышение качества экскурсий в Алматы. Полученные знания помогут гидам не только рассказывать о достопримечательностях города, но и учитывать потребности туристов, обеспечивать их комфорт и безопасность во время поездок.

По завершении курсов все 200 участников получили сертификаты.