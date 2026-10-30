31 октября и 1 ноября в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей из регионов Казахстана и Алматы. Покупателям предложат более 400 тонн продукции по ценам на 8–20% ниже среднерыночных. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города.

Ярмарка развернется на ул. Казыбек би, на участке между пр. Абылай хана и ул. Панфилова. Жители смогут приобрести мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию и другие продукты питания напрямую у производителей.

Всего участники планируют привезти 170 тонн овощей, 100 тонн мясной продукции, 70 тонн молочной продукции и 50 тонн фруктов.

Прямые продажи позволят жителям приобретать свежие продукты без дополнительных наценок посредников, а отечественным фермерам - расширять рынки сбыта.

Ярмарка организована в рамках работы по обеспечению продовольственной безопасности Алматы, поддержке отечественных производителей и развитию прямых поставок сельскохозяйственной продукции из регионов страны.