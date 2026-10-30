В Алматы подвели промежуточные итоги пилотного проекта LEZ

В Алматы продолжается пилотная работа по внедрению проекта Low Emission Zone (LEZ), направленного на снижение вредных выбросов от автотранспорта и улучшение качества воздуха. Промежуточные результаты мониторинга за сентябрь позволяют оценить состояние автомобилей и эффективность принимаемых мер.

За этот период на контрольных постах проверили 6 833 автомобиля. У 922 транспортных средств (13,5%) выявлено превышение установленных нормативов по уровню вредных выбросов.

После регулировки топливной системы 561 автомобиль успешно прошёл повторные замеры. Это подтверждает, что своевременное техническое обслуживание и правильная настройка автомобиля могут способствовать снижению уровня выбросов.

Пилотный проект позволяет собирать данные о состоянии автотранспорта, оценивать масштабы проблемы и формировать дальнейшие подходы к сокращению вредных выбросов.

По оценкам специалистов, на автотранспорт приходится около 60% загрязнения воздуха в Алматы. Поэтому работа по мониторингу выбросов и повышению экологической ответственности автовладельцев остаётся одним из направлений улучшения качества городской среды.

На данном этапе проект продолжает работать в пилотном режиме. Полученные данные будут использоваться для дальнейшего анализа и выработки решений. Введение ограничений на въезд, штрафов или платы за проезд в рамках проекта не предусмотрено. Пилот продлится до конца текущего года.