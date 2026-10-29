В Музее Алматы открылась выставка об истории альпинизма

В Музее Алматы 28 октября открылась выставка «Аспанмен астасқан шыңдар», посвященная истории алматинского альпинизма. В экспозиции представлены архивные документы, фотографии, личные вещи известных альпинистов и снаряжение, использовавшееся при восхождениях на горные вершины. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Выставка организована при поддержке акимата Алматы, Объединения музеев города и Центра подготовки альпинистов Алматы при участии Национальной ассоциации горных гидов и лидеров Казахстана.

Экспозиция охватывает историю альпинизма с 1930-х годов до наших дней. Посетители могут узнать о становлении горного спорта, достижениях альпинистов советского периода, первых женщинах-альпинистках Казахстана и современных восхождениях.

«Эта выставка не только знакомит с историей становления и развития алматинского альпинизма, но и позволяет отдать дань уважения людям, внесшим значительный вклад в развитие этой сферы», - отметила директор Объединения музеев Алматы Ляззат Сагындикова.

Среди гостей открытия были один из первых казахстанцев, покоривших Эверест, Казбек Валиев, двукратный чемпион мира по альпинизму Леонид Крупа, первая казахская женщина, выполнившая программу «Семь вершин» и поднявшаяся на Эверест, Анар Борашева, а также представители альпинистского сообщества.

Казбек Валиев особо отметил исторические фотографии, представленные на выставке.

«История альпинизма в Казахстане уходит корнями в далекое прошлое. Альпинисты Алматы внесли большой вклад в развитие отечественного горного спорта. Экспозиция мне очень понравилась. Особенно мое внимание привлекли исторические фотографии», - поделился он.

Выставка будет работать в течение месяца по адресу: ул. Кабанбай батыра, 132. Посетить ее можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Понедельник - санитарный день.