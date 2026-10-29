В Алматы на несколько ночей перекроют участок улицы Центральная

В рамках пробивки улицы Саина до БАКАДа вводятся временные ограничения движения на участке улицы Центральная в Алатауском районе.

Так, с 23:00 до 06:00 с 29 по 3 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Аруана до улицы Саина. Объезд будет обеспечен по улицам Аруана (южное направление), по улице микрорайона Мадениет (восточное направление) и улице Саина (северное направление).

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».