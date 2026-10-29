Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за реализацией инфраструктурных проектов Алматы
Аким Алматы провел совещание по реализации Послания Главы государства
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по реализации Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Основными темами стали строительство инфраструктурных объектов, цифровизация, развитие предпринимательства и повышение доходов населения.
«Главный ориентир Послания Главы государства - повышение благосостояния граждан. Наша работа должна быть направлена на рост доходов алматинцев и улучшение условий жизни в городе», - подчеркнул Дархан Сатыбалды.
По его словам, в текущем году за счет средств Фонда развития инфраструктуры поддержку получили 14 городских проектов на общую сумму 238 млрд тенге. Из них семь социальных проектов на 76 млрд тенге и семь инфраструктурных на 161,7 млрд тенге.
Среди них - медицинские учреждения, здание Федерации гимнастики Казахстана, коллекторы и водозабор «Аксай», продление линии метро до рынка «Барлык», ул. Северное кольцо, а также строительство инженерной инфраструктуры и канатных дорог Алматинского горного кластера.
Аким города поручил заместителям взять каждый проект на отдельный контроль, подготовить графики работ и обеспечить соблюдение сроков, качества и стоимости строительства.
«Профильным управлениям необходимо заранее подготовить земельные участки, технические условия и проектную документацию для объектов последующих лет», - добавил Дархан Сатыбалды.
Отдельное внимание в ходе совещания было уделено созданию цифрового двойника городской инфраструктуры. Как отметил аким Алматы, он должен объединить данные об инженерных сетях, социальных объектах и транспортной нагрузке, чтобы использовать их при планировании развития Алматы. При этом Дархан Сатыбалды поручил оценивать практическую пользу цифровых решений и расходы на их дальнейшее обслуживание.
В дорожной сфере Дархан Сатыбалды потребовал усилить контроль за качеством строительства и ремонта, а также согласовывать работы с прокладкой инженерных коммуникаций, чтобы исключить повторное вскрытие недавно уложенного асфальта.
В сфере водоснабжения поставлена задача сократить потери воды в сетях, внедрить цифровой учет и проработать переход на оборотные системы водоснабжения, в том числе на автомойках.
Также аким Алматы поручил сформировать перечень местных предприятий, выпускающих строительные материалы, металлоконструкции и инженерное оборудование. По его словам, совместно с Палатой предпринимателей предстоит подготовить предложения по снижению административных барьеров и параметрам предлагаемого трехлетнего моратория на проверки бизнеса с 1 января 2027 года.
Отдельно были рассмотрены вопросы применения Налогового кодекса. Управлению экономики и финансов поручено совместно с Департаментом государственных доходов и предпринимателями собрать возникающие вопросы и проработать предложения с Министерством национальной экономики.
Кроме того, аким Алматы поставил задачу содействовать трудоустройству жителей на создаваемые рабочие места, в том числе на объектах инфраструктурного строительства.
По итогам совещания Дархан Сатыбалды поручил всем городским управлениям и районным акимам в трехдневный срок представить предложения в городской план реализации Послания Президента. Управление экономики и финансов совместно с аппаратом акима должно в течение недели подготовить сводный документ с указанием ответственных, сроков исполнения и ожидаемых результатов. Курирующим заместителям поручено ежеквартально контролировать его выполнение.
«Каждый руководитель отвечает за результат по своему направлению. Главный критерий нашей работы - своевременный ввод объектов в эксплуатацию, доступность услуг и повышение качества жизни жителей города», - заключил Дархан Сатыбалды.