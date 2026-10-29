Тысячи жителей Алматы с начала 2026 года приняли участие в экологических акциях по сбору вторсырья, переработке пластика и повторному использованию вещей. Среди основных результатов - стела из 50 тыс. пластиковых крышек, почти 1,8 тонны вторсырья, собранного на городских экоакциях, и около 60 тыс. ртутьсодержащих изделий, переданных на утилизацию. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

В течение года в разных районах Алматы проходили акции Recycle Бірге, где жители могли сдать более 17 видов отходов, включая пластик, макулатуру, стекло, электронику и использованные ртутные лампы. Здесь же организовывали обмен книгами, одеждой, растениями и предметами быта.

Параллельно экологическое сообщество ECO Network при поддержке акимата Алматы реализует в городе несколько проектов по сбору и переработке вторсырья. Один из них - «Добрая крышечка», в котором на постоянной основе участвуют школьники, воспитанники детских садов и другие горожане. Из 50 тыс. пластиковых крышек создали стелу «Таза Қазақстан». Также из переработанного пластика продолжают изготавливать брелоки, шахматы, елочные игрушки и другие изделия.

С весны в жилые комплексы и учебные заведения Алматы выезжает мобильный пункт приема вторсырья «Эко-Трак». В среднем в одной акции участвуют около 150 жителей, которые сдают более 1 200 пластиковых крышек, а также макулатуру, пластиковую тару и другие материалы. На отдельных площадках принимают использованные батарейки и ртутьсодержащие изделия.

Одно из последних мероприятий с участием «Эко-Трака» прошло 20 октября в школе-гимназии № 209. Ученики вместе с родителями и педагогами сдали вторсырье, изготовили брелоки из переработанного пластика и посадили деревья на территории школы.

Раздельный сбор организовывают и на крупных городских событиях. В частности, во время Almaty Marathon 27 сентября собрано почти 1,8 тонны пластика, картона и других материалов для переработки.

Кроме мобильных пунктов, в Алматы работают Эко-Хабы, куда можно приносить различные виды вторсырья.

Отдельное внимание уделяется опасным отходам, которые нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. За девять месяцев 2026 года в ТОО «Eco Almaty» на утилизацию поступило около 60 тыс. ртутьсодержащих изделий.

В 38 городских поликлиниках также установлены специальные боксы для просроченных лекарств. Они появились летом 2025 года, и с тех пор жители сдали почти 1,2 тонны медикаментозных отходов.

Мероприятия проходят в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Горожанам также рассказывают, как сортировать бытовой мусор и куда сдавать опасные отходы.