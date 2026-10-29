В Алматы увековечили имя Қайыма Мұхамедханова к 110-летию со дня его рождения

В Алматы состоялась торжественная церемония открытия улицы, названной в честь выдающегося учёного-литературоведа, абаеведа и общественного деятеля Қайыма Мұхамедханова. Событие приурочено к 110-летию со дня его рождения. Улица расположена вблизи многофункционального ледового комплекса «Алматы Арена», на пересечении с улицей Бауыржана Момышұлы.

В церемонии приняли участие руководство города, представители сферы культуры, писатели, учёные-литературоведы, представители интеллигенции и потомки Қайыма Мұхамедханова.

Юбилейная программа продолжилась в центре Alatau Creative Hub, где состоялось литературное мероприятие «Қайым Мұхамедханов – ұлт руханиятының шамшырағы».

На встрече прозвучали воспоминания о жизненном пути и научной деятельности учёного. Участники рассказали о его человеческих качествах, верности убеждениям, вкладе в изучение наследия Абая и сохранение национальной культуры. Эти воспоминания позволили глубже раскрыть личность Қайыма Мұхамедханова и значение его трудов для будущих поколений.

С поздравительной речью выступил заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Ғалым Қалибекұлы. «Присвоение городской улице имени Қайыма Мұхамедханова — дань уважения казахской литературе и национальной духовной культуре. Такие личности, внёсшие неоценимый вклад в изучение наследия великого Абая, рождаются раз в столетие. Қайым аға — человек особого склада, непоколебимый в своих убеждениях. Пока жив его народ, его имя будут чтить, а наследие — жить в последующих поколениях», — отметил писатель.

Книжная и фотовыставки, а также представленные видеоматериалы ознакомили гостей с жизненным путём и творческим наследием учёного. Артисты театра «Алатау» и студенты Академии искусств имени Жүргенова представили поэтические композиции и театрализованные постановки, воплотившие образ Қайыма Мұхамедханова и дополнившие программу вечера.