В Алматы формируют единую пешеходную зону по улице Карасай батыра

В Алмалинском районе Алматы продолжается благоустройство аллеи по ул. Карасай батыра. Проект предусматривает создание непрерывного пешеходного маршрута, который соединит скверы в центральной части города, включая парк «Карагайлы». Об этом сообщили в акимате Алматинского района.

Первый этап работ завершен в 2025 году на участке от пр. Абылай хана до ул. Наурызбай батыра. В этом году благоустройство ведется от ул. Наурызбай батыра до ул. Масанчи. Протяженность второго участка превышает 500 метров.

Важным изменением стало восстановление пешеходного прохода на участке, где ранее располагалась летняя терраса одного из ресторанов. По итогам переговоров с местными исполнительными органами собственники заведения за свой счет демонтировали конструкцию, которая прерывала аллею.

Теперь по этому участку можно пройти напрямую, без обходных путей. Это особенно важно для людей с особыми потребностями, пожилых жителей и родителей с детскими колясками. На освобожденной территории капитальное строительство не предусмотрено.

В рамках благоустройства уже уложили 3 500 кв. м брусчатки, установили 105 опор уличного освещения и 25 скамеек для отдыха.

Следующим этапом станет озеленение. Вдоль аллеи планируют высадить крупномерные деревья и 8 тыс. кустарников, обустроить 9 тыс. кв. м газона и установить систему капельного полива.

После завершения работ отдельные участки аллеи будут объединены в единый пешеходный маршрут, связывающий общественные пространства центральной части Алматы.