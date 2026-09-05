В Алматы временно ограничат движение на ул. Арыкова из-за реконструкции тепломагистрали

С 5 сентября по 10 октября 2026 года в Алматы будет полностью перекрыто движение по ул. Арыкова на участке от ул. Жетысуйской до ул. Жангельдина. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции тепломагистрали. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.

Кроме того, с 12 по 25 сентября временные ограничения движения будут действовать на пересечении улиц Арыкова и Жангельдина. При этом ул. Жангельдина полностью перекрывать не будут - ограничения коснутся только участка пересечения с ул. Арыкова.

На время проведения работ объезд будет организован по пр. Райымбека и ул. Макатаева. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

На участке установят временные дорожные знаки, ограждения и указатели. Подрядной организации поручено обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и соблюдать требования дорожных знаков. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.