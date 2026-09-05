В Алматы временно перекроют участок проспекта Алтынсарина

В связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Алтынсарина, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 23:00 до 06:00 часов с 5 по 9 сентября движение будет перекрываться на участке от ул. Жандосова до ул. Кабдолова в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».