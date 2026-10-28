В Алматы обеспечивают освещением 43 ранее неосвещенных участка Медеуского района

В Медеуском районе Алматы продолжаются работы по обустройству уличного освещения. С начала года работы охватывают 43 ранее неосвещенных участка. Общий объем предусматривает установку 244 опор и 303 светильников, протяженность линий составляет более 8,3 километра.

На сегодня часть работ завершена, на остальных участках установка освещения продолжается. В перечень вошли территория вдоль реки Тексай от Кульджинского до Талгарского тракта, улица Шевченко, 28, улица Монтажник, 36, участок улицы Тополевой от Есенберлина до Орманова, а также лестница по адресу: микрорайон Сулусай, улица Медеу, 11.

Новое освещение появилось и на улице Касыма Кайсенова, где ранее оно отсутствовало. Здесь установлены 21 опора, в том числе две двухрожковые, и 23 светильника. Проложено 900 метров самонесущего изолированного провода (СИП), также частично заменен существующий провод.

Проводимые работы позволят повысить безопасность пешеходов и водителей и создать более комфортные условия для передвижения в вечернее и ночное время.