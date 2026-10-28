Алматы в цвету: за летний сезон высадили почти 5 млн цветов и кустов роз

В летнем сезоне 2026 года площадь цветочного оформления Алматы превысила 410 тыс. кв. метров, что на 77% больше прошлогоднего показателя. Количество однолетних цветов увеличилось с 2,7 до 4,3 млн, а роз - со 125 до 580 тыс. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Крупнейшие цветочные зоны были созданы на набережной реки Есентай (20 тыс. кв. метров), вдоль Сайранского водохранилища (15 тыс. кв. метров) и возле Halyk Arena (более 7 тыс. кв. метров).

Одним из новых направлений стало применение вертикальных конструкций из живых растений в виде яблока, медведя, снежного барса и павлина. Композиции стали яркими акцентами городского пространства и получили положительные отзывы жителей. В частности, на набережной Есентая была установлена цветочная композиция павлина высотой 2,5 метра и протяжённостью 30 метров.

При подборе растений учитывались климатические условия Алматы, устойчивость культур и продолжительность цветения. В период активного ухода ежедневно привлекались более 400 специалистов и свыше 140 единиц техники.

С наступлением осени проводится плановая уборка сезонных цветочных насаждений и подготовка городских территорий к следующему сезону озеленения.