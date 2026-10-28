IV Международный фестиваль Almaty Puppet Festival – 2026 завершил свою работу

Almaty Puppet Festival – 2026: 11 стран, 14 театров, более 150 мастеров кукольного искусства

С 21 по 24 октября в Алматы состоялся IV Международный фестиваль театров кукол Almaty Puppet Festival – 2026. Организованный Государственным академическим театром кукол при поддержке акимата города Алматы, фестиваль собрал 14 театральных коллективов из 11 стран – более 150 представителей кукольного искусства.

Фестиваль, история которого началась в 2023 году, прошел в четвертый раз. В нем приняли участие театры из Турции, России, Италии, Франции, Ирана, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Казахстанскую программу представили коллективы из Астаны, Костаная и Жетысая.

В течение четырех дней зрители знакомились с национальными театральными традициями, различными техниками кукловождения и режиссерскими интерпретациями. Для профессионального сообщества фестиваль стал площадкой обмена опытом и обсуждения художественных особенностей представленных спектаклей.

В фестивальную программу вошли «Маршмэллоу» театра Deemak из Тегерана (Иран), «Шоу мировых звезд» театра «Карагез» из Стамбула (Турция), «Чемодан» Ферганского областного театра кукол (Узбекистан) и «Кот в сапогах» Гянджинского государственного театра кукол (Азербайджан).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева (Бишкек) представил спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», Татарский государственный академический театр кукол «Экият» (Россия, Республика Татарстан, Казань) – «Адәмнәр», Театр кукол акимата города Астаны – «Бумажный дождь».

Театр кукол «zvorașul Vesel из Кишинева (Молдова) выступил со спектаклем «Принцесса Крапинка», Озургетский профессиональный государственный драматический театр имени Александра Цуцунава (Грузия) – со спектаклем The Dog, театр «Тохот» из Екатеринбурга (Россия) – со спектаклем «Зверский детектив».

Одним из событий церемонии открытия стала презентация робота-куклы Государственного академического театра кукол. Его включение в сценическую программу продемонстрировало возможности применения современных технологий в кукольном искусстве. Этот опыт стал частью творческой работы театра по освоению новых способов управления куклой и их использованию для решения художественных задач.

Конкурсную программу оценивало профессиональное жюри. Его возглавил театровед, заслуженный деятель Казахстана, профессор, директор Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова Еркин Жуасбек.

В состав жюри вошли Меруерт Жаксылыкова – театровед, кандидат искусствоведения, профессор, член Казахстанского международного объединения театральных критиков; Айсылу Сагитова – театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории и теории искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова; Кубанычбек Адылов – художественный руководитель Государственного академического театра кукол, режиссер, актер.

По решению жюри Гран-при в номинации «Лучший спектакль» присужден Кыргызскому государственному театру кукол имени Мусы Жангазиева.

Лауреатами фестиваля также стали Татарский государственный академический театр кукол «Экият» в номинации «Лучший режиссер», Театр кукол акимата города Астаны в номинации «Лучший актерский ансамбль», театр кукол Izvorașul Vesel в номинации «Лучший кукловод», Озургетский профессиональный государственный драматический театр имени Александра Цуцунава в номинации «Лучший художник» и театр «Тохот» в номинации «Новаторский взгляд».

IV Международный фестиваль театров кукол Almaty Puppet Festival – 2026 познакомил зрителей с разнообразием современных форм кукольного искусства и творческими достижениями разных театральных школ. Встреча способствовала укреплению профессиональных связей между коллективами и обмену опытом в области режиссуры, сценографии и кукловождения.