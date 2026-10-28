НИИ «Алматыгенплан» усиливает позиции в мировом научном сообществе

Разработку алматинских ученых по сохранению исторических зданий опубликовали в международном научном журнале

Специалисты НИИ «Алматыгенплан» разработали цифровую модель для изучения и сохранения исторических зданий Алматы. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Buildings издательства MDPI (Швейцария), который входит в число высокорейтинговых изданий в области архитектуры и строительства.

Как отметили в НИИ «Алматыгенплан», научная статья «Концептуальная модель цифровой документации архитектурного наследия в контексте исторического городского ландшафта: на примере Алматы» посвящена применению современных технологий для изучения и сохранения историко-культурных объектов.

Разработанный подход предполагает комплексное изучение архитектурного наследия. При оценке исторических зданий учитываются не только особенности самих сооружений, но и их связь с городской средой, природными условиями и историей развития Алматы.

Исследование опубликовано в рецензируемом журнале Buildings, который индексируется в международных научных базах Scopus и Web of Science. По данным CiteScore за 2025 год, издание входит в первый квартиль (Q1) по направлению «Архитектура» и занимает 18-е место среди 210 журналов. Его показатель CiteScore составляет 5,6.

Публикация позволяет представить результаты работы алматинских специалистов международному научному сообществу и использовать разработанные подходы при дальнейшем изучении архитектурного наследия города.

Полный текст статьи доступен по ссылке: https://doi.org/10.3390/buildings16214298.