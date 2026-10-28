Четыре золота и 11 наград: вклад Алматы в успех Казахстана на Азиатских параиграх

Спортсмены Алматы завоевали 11 медалей на V Азиатских параиграх, прошедших с 18 по 24 октября в японских Аичи и Нагое. В активе алматинцев - четыре золотых, шесть серебряных и одна бронзовая награда. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

Представители города принесли треть всех золотых медалей сборной Казахстана и более пятой части её наград. Национальная команда завершила Игры с 50 медалями - 12 золотыми, 16 серебряными и 22 бронзовыми, заняв девятое место в общекомандном зачёте.

Основной вклад в результат Алматы внесли паравелоспортсмены. В трековых и шоссейных гонках они выиграли девять наград - четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую.

Анастасия Калаус и её пилот Полина Братчикова стали двукратными чемпионками Игр. Они победили в индивидуальной гонке на время и шоссейной групповой гонке на дистанции 55 километров. Ещё одну медаль - серебряную - спортсменки завоевали на треке в гонке на 4000 метров.

Два золота также выиграли Наиль Ермуханбет и его пилот Руслан Алиев. Алматинский тандем одержал победы в индивидуальной гонке на время на дистанции 20 километров и групповой гонке на 65 километров.

Кирилл Ильюкевич и его пилот Глеб Брусенский трижды поднимались на пьедестал. Они завоевали две серебряные медали в шоссейных гонках и бронзу на треке на дистанции 4000 метров.

Жулдыз Кайнарова и её пилот Анжела Соловьева стали серебряными призёрами женской групповой гонки на 55 километров. Таким образом, в этой дисциплине алматинские тандемы заняли обе верхние ступени пьедестала. Первое и второе места представители города также завоевали в обеих мужских шоссейных гонках.

Ещё две серебряные медали Алматы принесли представители парадзюдо и парапауэрлифтинга.

Жанбота Аманжол занял второе место в соревнованиях по парадзюдо в классе J2 в весовой категории до 95 килограммов. Спортсмен повторил успех Азиатских параигр 2023 года, во второй раз подряд став серебряным призёром соревнований.

Алина Солодухина завоевала серебро в парапауэрлифтинге в весовой категории до 45 килограммов, показав результат 103 килограмма. Ранее, в 2018 году, она стала бронзовым призёром Азиатских параигр.

Всего Алматы на Играх представляли 20 спортсменов в шести видах спорта. Их выступление обеспечило городу 22 процента всех наград национальной сборной и каждую третью золотую медаль Казахстана.