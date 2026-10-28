Ведущий европейский медиаресурс Euronews выпустил туристический материал об Алматы, рассказав зарубежной аудитории о горных достопримечательностях, культурных объектах и национальной кухне города. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

Публикация «Discovering Almaty: Mountain mornings, street art and market flavours» («Открывая Алматы: утро в горах, уличное искусство и вкусы местных рынков») доступна на английском, немецком и испанском языках, а материал размещен на международной туристической платформе Yahoo Travel.

В статье Euronews предлагает путешественникам начать знакомство с Алматы с гор. Особое внимание уделено Шымбулаку, куда можно отправиться не только ради катания на лыжах, но и для прогулок и отдыха в любое время года.

Отдельная часть публикации посвящена архитектуре и искусству. Журналисты рассказали об исторических мозаиках на зданиях, Вознесенском соборе и Almaty Museum of Arts, где представлены произведения современного искусства Казахстана, Центральной Азии и других стран.

Не обошли вниманием и гастрономию. Читателям рекомендуют побывать на Зеленом базаре, попробовать бешбармак, казы, курт, кумыс и другие традиционные блюда.

Авторы материала отметили, что Алматы может быть не только отправной точкой для путешествий по Центральной Азии, но и самостоятельным туристическим направлением. Euronews советует выделить несколько дней на осмотр города, прежде чем отправляться дальше.

Международный интерес подтверждается и статистикой: по итогам 2025 года Алматы посетили почти 2,5 млн туристов, из которых 754 тыс. — иностранные гости. По сравнению с предыдущим годом въездной туристический поток вырос на 10%.

С публикацией можно ознакомиться на официальном сайте Euronews: https://www.euronews.com/2026/10/26/discovering-almaty-mountain-mornings-street-art-and-market-flavours.