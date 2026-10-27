В Алматы на базе экохаба молодежного комьюнити-центра «Жетысу-2» прошла экологическая акция «Сортируй отходы — сохрани природу!». Мероприятие организовано в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» и направлено на формирование экологической культуры среди молодежи и жителей города.

Участники акции принесли собранные бытовые отходы, рассортировали их по специальным контейнерам и воспользовались фандоматом для сдачи вторсырья. Сотрудники комьюнити-центра также провели разъяснительную работу, рассказав о важности раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки.

Формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде является одним из ключевых направлений общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», реализуемой по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства неоднократно подчеркивал, что чистота и бережное отношение к природе должны стать не разовой акцией, а неотъемлемой частью общественной культуры и повседневной жизни каждого гражданина.

В Алматы эта работа ведется на системной основе. Аким города Дархан Сатыбалды уделяет особое внимание благоустройству мегаполиса, развитию экологической инфраструктуры и поддержке молодежных инициатив, направленных на создание чистой и комфортной городской среды. Одним из практических инструментов этой работы становится развитие экологических пространств на базе молодежных комьюнити-центров.

Напомним, экохаб на базе комьюнити-центра «Жетысу-2» открылся 10 сентября 2026 года и стал третьим подобным экологическим пространством в Алматы. Здесь установлены 10 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов, включая пластик, алюминий, бумагу и другие перерабатываемые материалы.

«Наша задача — сделать сортировку отходов привычной частью повседневной жизни. Мы хотим, чтобы молодежь не просто участвовала в разовых экологических акциях, а понимала, почему важно бережно относиться к окружающей среде. Экохаб открыт для всех жителей района и становится площадкой, где экологические знания можно сразу применять на практике», — отметил руководитель комьюнити-центра «Жетысу-2» Айбек Берікболұлы.

Отметим, что в Алматы в рамках работы по формированию экологической культуры молодежи ранее было организовано более 110 экологических мероприятий с охватом свыше 15 тысяч человек.

В дальнейшем на площадке экохаба продолжится проведение экологических акций, образовательных встреч и практических мероприятий, направленных на развитие культуры переработки отходов и вовлечение молодежи в природоохранные инициативы.