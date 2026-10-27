Алматинский боксёр Еркетан Жаркынбек стал бронзовым призёром чемпионата мира

Алматинский боксёр Еркетан Жаркынбек завоевал бронзовую медаль чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет, который прошёл в городе Будва, Черногория. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Выступая в весовой категории до 90 кг, в первом поединке Еркетан одержал победу над мексиканцем Рамиро Нуньесом со счётом 5:0 и вышел в четвертьфинал.

В поединке за выход в полуфинал казахстанец победил представителя Германии Йоана Эрнандеса со счётом 3:2 и обеспечил себе медаль мирового первенства. В полуфинале он уступил украинскому боксёру Владиславу Науменко решением судей - 1:4 и завершил выступление с бронзовой наградой.

Чемпионат мира, организованный World Boxing, проходил с 16 по 27 октября. В соревнованиях приняли участие 474 боксёра из 69 национальных федераций.