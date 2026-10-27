В Алматы сносят очередной незаконный объект

Управление градостроительного контроля сообщает о сносе здания по адресу: микрорайон 3, 16А.

Ранее в ходе проверки в отношении собственника ТОО «Ай» за отсутствие разрешительных документов принимались административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений. Однако данное предписание не было исполнено, в связи с чем материалы были направлены в суд.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Алматы собственник привлечен к административной ответственности с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

Снос объекта начат при участии судебных исполнителей Департамента юстиции города.