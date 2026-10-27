В Алматы с начала года трудоустроено свыше 21,7 тыс. молодых людей

В Алматы за девять месяцев 2026 года при содействии городских программ занятости были трудоустроены 21,7 тыс. молодых людей, из них 3,9 тыс. - молодежь категории NEET, еще 9,6 тыс. получили новые профессиональные навыки. Особое внимание уделяется категории NEET - молодежи, которая не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

По итогам первого полугодия доля NEET в Алматы сократилась до 4,8% против 5,8% в 2025 году. К этой категории относятся около 33,6 тыс. человек. Уровень молодежной безработицы за тот же период составил 3,8%, тогда как в 2024 году он достигал 4,4%.

Всего в Алматы проживают 769 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Из них 332,6 тыс. работают, 34 тыс. занимаются самозанятостью, 232,8 тыс. обучаются в вузах и 89,6 тыс. — в колледжах.

Для помощи в поиске работы действует Молодежный городской центр карьеры. Здесь организуют встречи с работодателями, ярмарки вакансий, стажировки и практику для тех, кто только начинает профессиональный путь.

Через центр работу получили 4 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. представителей категории NEET. Еще 2,1 тыс. молодых алматинцев были трудоустроены на временные рабочие места.

Одним из инструментов профессиональной подготовки стал проект Skill All. Обучение проводится по направлениям маркетинга, IT, рабочих специальностей и сферы обслуживания. Очные курсы прошли 2 тыс. человек, дистанционные — 7,6 тыс. Всего доступны 92 онлайн-программы.

Найти вакансии и информацию о действующих мерах поддержки можно на цифровой платформе Jasalmaty.kz. Ею воспользовались 25 тыс. уникальных пользователей, а количество актуальных предложений о работе составляет около 1,3 тыс.

Проводится и адресная работа с молодыми людьми, которые испытывают трудности с трудоустройством. Специалисты связались с 10 тыс. человек, чтобы выяснить их потребности. Из них 1 681 нуждался в помощи с поиском работы, 421 соискателю оказывается индивидуальное сопровождение.

По данным управления молодежной политики, одной из основных проблем остается отсутствие опыта у выпускников колледжей и вузов, а также несоответствие полученной специальности требованиям работодателей. Поэтому наряду с поиском вакансий молодым людям предлагают стажировки, краткосрочные курсы и возможность получить первые профессиональные навыки.