В Алматы состоялся праздничный open-air концерт ко Дню Республики

В Алматы на площади Абая прошел концерт под открытым небом, посвященный Дню Республики. Мероприятие организовано акиматом города.

В праздничной программе приняли участие известные казахстанские исполнители, представители традиционного искусства и творческие коллективы. Для зрителей прозвучали патриотические песни и музыкальные произведения, посвященные Казахстану, его истории и независимости.

На сцене выступили Талгат Кузембаев, Turar, Bayansulu, группы «Алашұлы», «Ұлытау» и «Арқайым», Ескендир Ибрагим, Алма Аманжолова, Еркеш Хасен, KAINAR, Айжан Нурмагамбетова, Бахыт Шадаева, Сандугаш Стамгазиева, Ернар Жумабаев, Тахмина Ашимбекова, Абай Бегей, Асхат Таргын, Октем Алтаев, Серикбол Сайлаубек, Инжу Ануарбек, артисты театра традиционного искусства «Алатау», а также вокальный хор «Qazaq ART».

Одним из запоминающихся моментов концерта стала песня «Атамекен» в исполнении Талгата Кузембаева и хора «Qazaq ART». Тысячи зрителей подхватили знакомые строки и пели вместе с артистами.