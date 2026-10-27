В городской клинической больнице № 5 открылось специализированное стоматологическое отделение, одно из основных направлений работы которого - лечение детей с особыми потребностями под общей анестезией. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

Для детей с особенностями развития, выраженным страхом перед стоматологическим лечением или трудностями при проведении медицинских процедур обычный прием у стоматолога может быть серьезным испытанием. В таких случаях общая анестезия позволяет провести необходимое лечение в контролируемых условиях под наблюдением медицинских специалистов.

Отделение оснащено необходимым оборудованием. Здесь предусмотрены кабинеты для приема взрослых и детей, рабочее место анестезиолога и палата пробуждения. Перед процедурой пациенты проходят обследование, а возможность применения анестезии определяется индивидуально, с учетом состояния здоровья и медицинских показаний.

Специалисты проводят комплексную санацию полости рта, включая лечение зубов и другие необходимые вмешательства. Это позволяет при наличии показаний выполнить основной объем лечения за один сеанс и сократить количество повторных посещений.

С начала работы отделения стоматологическую помощь под общей анестезией получили более 100 пациентов. Кроме того, здесь ежедневно оказывают плановую и экстренную стоматологическую помощь. В среднем специалисты принимают около 10 пациентов в день с острой зубной болью.

Открытие отделения расширяет возможности оказания специализированной стоматологической помощи в Алматы. Главная задача коллектива - обеспечить доступное и качественное лечение с учётом индивидуальных потребностей каждого пациента, отметили в ведомстве.