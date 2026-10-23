В Алматы в микрорайоне Шанырак-1 по улице Акын Сара обустроили новое общественное пространство для прогулок и отдыха жителей.

Проект реализован в рамках программы «Бюджет народного участия», благодаря которой горожане могут предлагать собственные инициативы по благоустройству своих микрорайонов.

На территории сквера проложили пешеходные дорожки, установили скамейки для отдыха и опоры освещения, а также уложили газон.

Теперь у жителей микрорайона появилось ещё одно благоустроенное место, где можно прогуляться, провести время с семьёй или просто отдохнуть на свежем воздухе.

Напомним, что приём заявок на участие в программе «Бюджет народного участия» продолжается до 1 ноября.

Жители могут предложить собственные проекты по благоустройству дворов и общественных пространств и внести вклад в развитие своего района.