В алматинском микрорайоне Шанырак-1 появился новый сквер в рамках «Бюджета народного участия»
В Алматы в микрорайоне Шанырак-1 по улице Акын Сара обустроили новое общественное пространство для прогулок и отдыха жителей.
Проект реализован в рамках программы «Бюджет народного участия», благодаря которой горожане могут предлагать собственные инициативы по благоустройству своих микрорайонов.
На территории сквера проложили пешеходные дорожки, установили скамейки для отдыха и опоры освещения, а также уложили газон.
Теперь у жителей микрорайона появилось ещё одно благоустроенное место, где можно прогуляться, провести время с семьёй или просто отдохнуть на свежем воздухе.
Напомним, что приём заявок на участие в программе «Бюджет народного участия» продолжается до 1 ноября.
Жители могут предложить собственные проекты по благоустройству дворов и общественных пространств и внести вклад в развитие своего района.