В Алматы подвели итоги молодежного чемпионата по чтению, организованного в рамках общенационального марафона «Читающая нация». К проекту присоединились более 200 человек, а в социальных сетях участники опубликовали свыше 100 видеорецензий на литературные произведения. Шесть лучших авторов получили денежные призы. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

Церемония награждения состоялась в Satbayev University в преддверии Дня Республики. Конкурс организовал проектный офис Skill All при поддержке городского управления молодежной политики.

Участникам предложили прочитать одну из четырех книг: «Запах полыни» Сайына Муратбекова, «АЗ и Я» Олжаса Сулейменова, «Золотая Орда. Как степная империя изменила мир» Мари Фаверо или «Следователь» Армана Әлменбета.

Задание заключалось в подготовке видеорецензии продолжительностью от одной до трех минут. Молодым людям необходимо было не просто пересказать сюжет, а проанализировать произведение, объяснить авторскую мысль и поделиться собственными выводами.

При оценке работ жюри учитывало понимание содержания, качество аргументации, самостоятельность суждений, логику и ясность изложения. Качество видеосъемки не являлось главным критерием.

По результатам чемпионата определили шесть призеров. На церемонии награждения заместитель руководителя управления молодежной политики Алматы Мирас Нысаналиев отметил, что популяризация чтения входит в число задач, обозначенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, такие проекты также соответствуют принципам концепции «Адал азамат», в основе которой лежат образование, ответственность и самостоятельное мышление.

«Книги читающее поколение — это поколение мыслящее. А мыслящее поколение — главная сила, которая формирует будущее страны. Сегодня наши участники показали, что способны не просто воспринимать информацию, но и анализировать ее, высказывать собственное мнение и отстаивать свою позицию. Именно такие молодые люди станут основой интеллектуального развития Казахстана», — подчеркнул Мирас Нысаналиев.

Он также обратил внимание на значение подобных инициатив, отметив важность знания истории страны, уважения к родному языку и стремления к образованию.

В Алматы, где проживают более 769 тыс. молодых людей и действуют 36 высших учебных заведений, поддержка образовательных проектов остается одним из направлений молодежной политики. В числе приоритетов, обозначенных акимом города Дарханом Сатыбалды, — повышение качества образования и создание условий для раскрытия способностей молодого поколения.

В награждении приняли участие представители Satbayev University, образовательных организаций, общественности и молодежных объединений.

Организаторы планируют продолжить проведение мероприятий по популяризации чтения. По их оценке, формат видеорецензий позволяет не только проверить понимание литературных произведений, но и дать участникам возможность публично представить и обосновать собственную точку зрения.