В Алматы ко Дню Республики открыли три новых государственных детских сада на 880 мест

В преддверии Дня Республики, 23 октября, в Наурызбайском районе Алматы открыли три государственных детских сада общей вместимостью 880 мест. Новые учреждения позволят повысить доступность дошкольного образования для жителей активно застраивающихся микрорайонов города.

В частности, начали работу ясли-сад № 203 в микрорайоне Курамыс на 320 мест (13 групп), ясли-сад № 204 в ЖК «Нұрлы Дала» на 320 мест (16 групп) и ясли-сад № 207 в микрорайоне Достык на 240 мест (10 групп).

Открытие учреждений особенно важно для Наурызбайского района, где на фоне активной жилищной застройки и роста численности населения сохраняется высокая потребность в дополнительных местах.

Расширение сети детских садов ведется в рамках задач, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по сокращению дефицита мест и повышению качества дошкольного воспитания и обучения.

С начала 2026 года в Алматы открыли 60 дошкольных организаций. Среди них 9 государственных детских садов на 1 890 мест и 51 частное учреждение на 3 361 место, созданное за счет частных инвестиций. Кроме того, благодаря расширению действующих частных садов дополнительно организовали 723 места.

После ремонта и реконструкции также возобновили работу пять государственных детских садов — № 81, 37, 168, 89 и 10. В городе продолжается размещение государственного образовательного заказа и привлечение частного сектора к развитию дошкольного образования.

Несмотря на принимаемые меры, потребность в дополнительных местах сохраняется, прежде всего в районах с интенсивным жилищным строительством и ростом населения.

Согласно разработанной карте потребности, до 2030 года в Алматы необходимо построить еще 48 детских садов общей вместимостью 16 200 мест. Земельные участки под эти объекты предусмотрены Генеральным планом города. При этом на ближайший год определена первоочередная потребность в строительстве 18 учреждений.

В настоящее время ведется работа по определению и подготовке участков под новые объекты с учетом плотности населения и перспектив застройки жилых массивов.

В дальнейшем количество мест планируется увеличивать за счет строительства государственных детских садов, привлечения частных инвестиций и модернизации действующих учреждений.