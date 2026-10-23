Дархан Сатыбалды вручил алматинцам госнаграды от имени Главы государства ко Дню Республики

Ко Дню Республики в Алматы прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Аким города Дархан Сатыбалды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наградил 89 алматинцев за заслуги в государственной и общественной деятельности, вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Среди награжденных — представители промышленности, коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры и спорта.

В своем поздравлении глава города подчеркнул особое историческое значение 25 октября 1990 года, когда в Алматы была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Этот документ заложил политико-правовые основы становления Казахстана как самостоятельного государства и определил дальнейший путь страны.

«День Республики — это символ нашей государственности, единства и общей ответственности за будущее страны. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечал, что этот праздник укрепляет национальный дух, государственность, единство и согласие в обществе. Сегодня особенно важно сохранять эти ценности, уважать труд каждого человека и вместе работать над дальнейшим развитием Казахстана», - отметил Дархан Сатыбалды.

По его словам, экономические показатели Алматы продолжают расти. Объем городской экономики приблизился к 72 млрд долларов, а валовой региональный продукт на душу населения превысил 30 тыс. долларов.

Дархан Сатыбалды особо отметил труд людей, благодаря которым обеспечивается работа предприятий, коммунальных служб, транспорта, медицинских и образовательных организаций. Среди них - инженеры, строители, предприниматели и представители других профессий.

«Главная сила Алматы - это его жители. Люди, которые добросовестно выполняют свою работу, обучают детей, спасают жизни, обеспечивают бесперебойную работу городских служб, создают новые предприятия и развивают культуру. Именно благодаря их ответственности и преданности своему делу наш город развивается и открывает новые возможности. Уважение к человеку труда должно оставаться одной из важнейших ценностей нашего общества», — подчеркнул аким Алматы.

В ходе церемонии наград удостоились представители разных поколений и профессий: работники промышленных и коммунальных предприятий, врачи, педагоги, ученые, деятели культуры и искусства, спортсмены, предприниматели и общественные деятели.

В частности, орденами «Еңбек Даңқы» III степени награждены специалисты производственной и технической сфер: Мақұлбек Күзембаев, специалист по техническому обслуживанию компании «Алматы Қала Жарық», Константин Попов, слесарь предприятия «Алматы теплокоммунэнерго», и Туглук Худайбердиев, технический директор предприятия «АЗМК».

Медали «Ерен еңбегі үшін» получили сотрудники коммунальных служб и общественного транспорта, в том числе Игорь Ганин, водитель специальной техники предприятия «Алматы тазалық», и Жомарт Омаров, водитель электробуса компании «Алматыэлектротранс».

Среди отмеченных государственными наградами также медицинские работники и руководители учреждений здравоохранения. Медалей «Ерен еңбегі үшін» удостоены Виктор Караваев, врач городской клинической больницы № 7, и Сәуле Төлегенова, директор городской клинической больницы № 5. Медалью «Шапағат» награждена Кәмшат Айтқазина, директор городской поликлиники № 19.

В сфере образования награды получили Бибігүл Әбішева, директор школы-гимназии № 212, Күлжан Шажабаева, директор специализированного лицея № 92 имени Махатмы Ганди, и Руфинат Әлдіғазы, директор школы-гимназии № 110. Также отмечены специалисты транспортной, инженерной и строительной отраслей.

Отдельное внимание уделили представителям культуры и искусства. Ордена и медали вручены музыкантам, артистам театров, композиторам, художникам, деятелям кино и творческих коллективов. Среди них - Құдайберген Бекіш, солист государственного предприятия «Алматы әуендері». В числе награжденных также представители спорта, науки, бизнеса и общественных организаций.

Всего, согласно представленному списку, государственными наградами и почетными званиями отмечены 89 человек. В их числе - обладатели ордена «Айбын» III степени, орденов «Парасат», «Құрмет» и «Еңбек Даңқы» III степени, медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

В ходе мероприятия были также озвучены результаты экономического развития Алматы. Промышленное производство в городе два года подряд превышает 1 трлн тенге. Действуют 15 малых промышленных парков, а в сфере малого и среднего бизнеса занято около 860 тыс. человек. Среди основных задач остаются модернизация инженерной инфраструктуры, совершенствование общественного транспорта и благоустройство общественных пространств.

В завершение Дархан Сатыбалды поблагодарил участников церемонии за профессионализм, добросовестный труд и заслуги перед страной.

«Будущее Казахстана создается ежедневным трудом миллионов людей. Каждый, кто честно выполняет свои обязанности, заботится о близких, помогает окружающим и работает на благо общества, вносит свой вклад в укрепление нашей государственности. Желаю всем алматинцам крепкого здоровья, благополучия, мира и новых достижений на благо нашей Родины. С Днем Республики!» — поздравил горожан аким Алматы.

Во Дворце Республики также состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики. Программа началась с исполнения Государственного гимна Казахстана. На сцене выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, Мейрамбек Беспаев, Рамазан Стамгазиев, Медеу Арынбаев, а также другие известные исполнители. В концерте приняли участие Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, оркестр AI Jazz Symphony, Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова и танцевальные коллективы. В программу вошли музыкальные и хореографические номера, в том числе «Жаса Қазақстан», «Атамекен», «Мекенім Қазақстан» и «Қазақ Елі».