Тысяча молодых алматинцев приняли участие во флешмобе ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики на площади перед Казахстанско-Британским техническим университетом в Алматы состоялся патриотический флешмоб «Менің елім – менің болашағым» («Моя страна – мое будущее»). В мероприятии приняли участие тысяча молодых людей, которые обратились к своей стране с обещаниями внести вклад в ее будущее. Об этом сообщили в управлении молодежной политики города.

Акция прошла под музыкальное сопровождение фортепиано и ансамбля. Участники развернули Государственный флаг Казахстана размером 14 на 7 метров и совместно исполнили гимн страны.

Одной из основных частей программы стало обращение молодежи к Казахстану. Участникам предложили ответить на вопрос: «Казахстан, что мы оставим тебе в будущем?»

Ответы были посвящены образованию, безопасности, экологии, справедливости и независимости страны.

«Я буду строить образованный Казахстан!», «Я создам безопасный Казахстан!», «Я сохраню зеленый Казахстан!», «Я буду трудиться ради справедливого Казахстана!», «Я укреплю независимость Казахстана!» — такие обещания прозвучали во время флешмоба.

«Именно о таком поколении неоднократно говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая важность воспитания ответственных, образованных и патриотичных граждан. Эти идеи лежат и в основе концепции «Адал азамат», где любовь к Родине измеряется прежде всего поступками, честным трудом и готовностью приносить пользу обществу», — отметили организаторы акции.

По их словам, мероприятие призвано привлечь внимание молодежи к личной ответственности за будущее страны и важности участия в общественной жизни.

Флешмоб завершился совместным исполнением Государственного гимна.