От декларации к независимости: в Алматы обсудили исторический путь Казахстана

В Алматы обсудили историческое значение Декларации о суверенитете

Исторические истоки независимости Казахстана обсудили на конференции в Алматы

В Доме Дружбы состоялась научно-практическая конференция ко Дню Республики. Участники встречи, среди которых были ученые, общественные и государственные деятели, политологи, молодёжь, обсудили значение Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года.

Открывая конференцию, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов подчеркнул, что Декларация стала одним из ключевых этапов на пути к независимости, определив основы дальнейшего развития государства.

«История — это не просто события, даты и имена, которые мы запоминаем. Знание прошлого помогает нам лучше понимать настоящее и осознанно смотреть в будущее», — отметил Абзал Нукенов.

По его словам развитие науки, образования и экономики требует профессионализма и активной гражданской позиции молодёжи.

В свою очередь вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК, ученый, выдающийся математик Аскар Джумадильдаев рассказал об участии в принятии Декларации.

«Я всю жизнь занимаюсь наукой. Также я был депутатом Верховного совета и очень горжусь тем, что принял участие в историческом событии нашей страны — принятии Декларации о государственном суверенитете. Позже был принят Закон о государственной независимости. Я считаю, что эти два документа, как отец и мать нашей с вами страны», — отметил учёный.

Декларация 1990 года обозначила принципы суверенитета, а Закон о государственной независимости, принятый 16 декабря 1991 года, закрепил самостоятельный статус Казахстана.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова отметила значение Декларации для становления государственности.

«Декларация о государственном суверенитете имеет огромное историческое, политическое и философское значение. Она стала важнейшим этапом на пути становления нашей государственности.

После обретения суверенитета Казахстану предстояло сформировать собственную государственную систему. Важными этапами стали Конституция 1993 года и последующие преобразования», – подчеркнула она.

Айгуль Садвокасова также выделила значение общественного согласия и передачи исторического опыта молодёжи.

Участники встречи также обсудили правовое значение Декларации, её роль в становлении независимости и современные задачи развития науки, образования и технологий.

Отдельное внимание было уделено роли школьников и студентов в сохранении исторической памяти. Встреча позволила молодёжи взглянуть на становление Казахстана с правовой, политической, философской и научной точек зрения.

Конференция показала, что значение Дня Республики выходит за рамки памятной даты. Принятая в 1990 году Декларация стала важной вехой на пути к независимости, а её историческое наследие сохраняет актуальность и сегодня.

Развитие науки и образования, укрепление экономики, общественного согласия и гражданского единства остаются важнейшими условиями процветания страны. Понимание прошлого помогает осознать ценность достигнутого и ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.