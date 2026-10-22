От декларации к независимости: в Алматы обсудили исторический путь Казахстана
В Алматы обсудили историческое значение Декларации о суверенитете
Исторические истоки независимости Казахстана обсудили на конференции в Алматы
В Доме Дружбы состоялась научно-практическая конференция ко Дню Республики. Участники встречи, среди которых были ученые, общественные и государственные деятели, политологи, молодёжь, обсудили значение Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года.
Открывая конференцию, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов подчеркнул, что Декларация стала одним из ключевых этапов на пути к независимости, определив основы дальнейшего развития государства.
«История — это не просто события, даты и имена, которые мы запоминаем. Знание прошлого помогает нам лучше понимать настоящее и осознанно смотреть в будущее», — отметил Абзал Нукенов.
По его словам развитие науки, образования и экономики требует профессионализма и активной гражданской позиции молодёжи.
В свою очередь вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК, ученый, выдающийся математик Аскар Джумадильдаев рассказал об участии в принятии Декларации.
«Я всю жизнь занимаюсь наукой. Также я был депутатом Верховного совета и очень горжусь тем, что принял участие в историческом событии нашей страны — принятии Декларации о государственном суверенитете. Позже был принят Закон о государственной независимости. Я считаю, что эти два документа, как отец и мать нашей с вами страны», — отметил учёный.
Декларация 1990 года обозначила принципы суверенитета, а Закон о государственной независимости, принятый 16 декабря 1991 года, закрепил самостоятельный статус Казахстана.
Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова отметила значение Декларации для становления государственности.
«Декларация о государственном суверенитете имеет огромное историческое, политическое и философское значение. Она стала важнейшим этапом на пути становления нашей государственности.
После обретения суверенитета Казахстану предстояло сформировать собственную государственную систему. Важными этапами стали Конституция 1993 года и последующие преобразования», – подчеркнула она.
Айгуль Садвокасова также выделила значение общественного согласия и передачи исторического опыта молодёжи.
Участники встречи также обсудили правовое значение Декларации, её роль в становлении независимости и современные задачи развития науки, образования и технологий.
Отдельное внимание было уделено роли школьников и студентов в сохранении исторической памяти. Встреча позволила молодёжи взглянуть на становление Казахстана с правовой, политической, философской и научной точек зрения.
Конференция показала, что значение Дня Республики выходит за рамки памятной даты. Принятая в 1990 году Декларация стала важной вехой на пути к независимости, а её историческое наследие сохраняет актуальность и сегодня.
Развитие науки и образования, укрепление экономики, общественного согласия и гражданского единства остаются важнейшими условиями процветания страны. Понимание прошлого помогает осознать ценность достигнутого и ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.