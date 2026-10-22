Полный комплект медалей завоевали алматинские шахматисты на чемпионате мира

Алматинские шахматисты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на юношеском чемпионате мира ФИДЕ в испанском городе Рокетас-де-Мар. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

Золотую медаль в категории до 13 лет выиграл международный мастер Данис Куандыкулы, став трёхкратным чемпионом мира. Он прошёл турнир без единого поражения, одержав десять побед и завершив одну партию вничью. Набрав 10,5 очка из 11 возможных, Данис опередил ближайшего соперника на полтора очка. Ранее алматинец становился чемпионом мира в 2023 и 2025 годах.

Серебряную медаль в категории до 15 лет завоевал мастер ФИДЕ Алдияр Жарас. Он набрал 8 очков из 11 возможных и занял второе место среди 85 участников. Начав соревнования с 11-й позиции стартового рейтинга, алматинский шахматист завершил мировое первенство в числе призёров.

Бронзу среди девушек до 17 лет выиграла международный мастер среди женщин Мария Холявко. Выступая в старшей для себя возрастной категории, она набрала 8,5 очка из 11 возможных. Четыре победы подряд в заключительных турах позволили ей войти в тройку сильнейших.

Чемпионат мира объединил 721 шахматиста из 82 стран. Алматинские спортсмены поднялись на пьедестал в трёх возрастных категориях, внеся вклад в общекомандную победу Казахстана. Национальная сборная завершила соревнования с 13 медалями - семью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми.