В Алматы начат снос незаконного рынка «Жетысу-Семиречье»

Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о начале сноса более 56 тыс. м2 торговых площадей рынка в мкр. Кайрат Турксибского района.

Ранее в ходе проверки было установлено, что ТОО «Статус Construction» за отсутствием разрешительных документов построило торговые помещения общей площадью 56,4 тыс. м2.

В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений. В следствие неисполнения требований предписания Управлением был подан иск на снос в СМЭС г.Алматы, после чего последовали судебные разбирательства.

Постановлением Алматинского городского суда решение СМЭС о сносе незаконных объектов оставлено без изменения и материалы поступили на исполнение в Департамент юстиции.

Демонтаж объектов начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.