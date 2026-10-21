Эко-привычки в действии: школьники Алматы сдали вторсырье и посадили деревья

В Алматы прошла экологическая акция с участием школьников, родителей и педагогов. Программа включала сбор вторсырья, мастер-класс по изготовлению брелоков из переработанного пластика и посадку деревьев на территории школы. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Мероприятие организовано экосообществом ECO Network при поддержке акимата Алматы. Инициатива направлена на формирование у детей экологических привычек, знакомство с принципами раздельного сбора отходов и воспитание ответственного отношения к окружающей среде.

В рамках акции работал мобильный пункт приема вторсырья «Эко-Трак» ECO Network. Школьники, родители и педагоги могли принести из дома отходы, пригодные для переработки, и сдать их в специальный пункт. Для этого участникам необходимо было отсканировать QR-код и зарегистрироваться в приложении Econetwork.me. Через приложение также можно отслеживать экологические достижения школы и результаты участия в сборе вторсырья.

Для школьников организовали мастер-класс по изготовлению брелоков из переработанного пластика. Участники познакомились с возможностями повторного использования материалов и на практике увидели, как пластик может получить вторую жизнь. Такой формат помогает объяснить принципы переработки через творческую деятельность и показать, что сокращение отходов начинается с повседневных решений.

Еще одной частью акции стала посадка деревьев на территории школы-гимназии № 209. В озеленении участвовали ученики класса — победителя конкурса «Вырасти свой сад», а также их родители и педагоги. Совместная работа позволила внести вклад в благоустройство школьной территории и привлечь внимание к значению зеленых насаждений в городской среде.

Акция объединила сбор вторсырья, повторное использование материалов и озеленение. Участие детей и взрослых позволило совместить экологическое просвещение с конкретными действиями, направленными на сохранение окружающей среды.