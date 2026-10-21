Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа номинирован на звание «Музей года»

11 ноября 2026 года на площадке Almaty Arena в Алматы состоится ICONIC CREATOR AWARDS — Евразийская премия креаторов. В мероприятии примут участие представители креативной индустрии Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Премия охватывает 15 направлений и предусматривает награждение лучших представителей творческой сферы в различных номинациях. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, входящий в состав КГКП «Объединение музеев города Алматы», представлен в номинации «Музей года» в категории «Культура и наследие». Номинация отмечает деятельность музея по сохранению национального музыкального наследия и его популяризации среди широкой аудитории.

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа — один из первых музеев Центральной Азии, посвящённых музыкальным инструментам. В этом году ему исполняется 45 лет со дня основания. В экспозиции представлены не только традиционные казахские инструменты, но и уникальные экспонаты, знакомящие посетителей с музыкальной культурой более 50 народов мира.

Важное место в работе учреждения занимают культурно-просветительская деятельность и привлечение интереса к национальному искусству. С начала 2026 года музей посетили более 100 тыс. человек, в том числе иностранные туристы, доля которых составила 16% от общего числа гостей.

Музей также представляет казахские национальные музыкальные инструменты за рубежом. Экспонаты из его фондов демонстрировались на 14 международных выставках в странах Европы и Азии. В частности, с ними могли ознакомиться жители и гости Сеула (Республика Корея), Вены (Австрия), Парижа (Франция), Неаполя (Италия), Праги (Чехия), Белграда (Сербия), Карцага (Венгрия), Стамбула (Турция), Амстердама (Нидерланды) и Шанхая (Китай).

Сегодня посетители могут узнать об истории возникновения традиционных инструментов, особенностях казахской музыкальной культуры и музыкальных традициях других народов. Помимо постоянной экспозиции, музей занимается организацией выставок, проведением просветительских мероприятий и международным сотрудничеством.

Поддержать Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа в номинации «Музей года» можно, проголосовав на официальном сайте премии:

https://theiconicawards.com/award/77

Премия ICONIC CREATOR AWARDS проходит в два этапа. Первый предусматривает открытое голосование на официальном сайте и социальных платформах до 31 октября. Победителей второго этапа определят 11 ноября на площадке Almaty Arena.