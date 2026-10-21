В Алматы около 6 500 жителей Тау Самалы обеспечат централизованным водоснабжением

В микрорайоне Тау Самалы Медеуского района Алматы продолжается строительство сетей водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 80,3 километра. Реализация проекта позволит обеспечить централизованным водоснабжением порядка 6 500 жителей.

На сегодня полностью завершена прокладка магистральных сетей. В настоящее время ведутся работы по устройству абонентских врезок и восстановлению асфальтового покрытия.

Завершить строительно-монтажные работы, включая восстановление дорожного покрытия, планируется до конца текущего года.

В Медеуском районе также реализованы проекты по строительству и развитию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Горный Гигант, Малая станица и Атырау. В микрорайоне Горный Гигант проложено 38,1 километра сетей, обеспечивающих охват 4 200 жителей, в микрорайоне Малая станица – 21,4 километра сетей для 4 200 жителей, а в микрорайоне Атырау – 29,6 километра сетей для 3 100 жителей. В настоящее время продолжаются работы в микрорайоне Тау Самалы, где предусмотрено строительство 80,3 километра инженерных сетей.

Общая протяжённость инженерных сетей в рамках четырёх проектов составляет 169,4 километра, в том числе 78,4 километра сетей водоснабжения и 91 километр сетей водоотведения. В результате реализации проектов инженерной инфраструктурой будут охвачены порядка 18 тысяч жителей Медеуского района.