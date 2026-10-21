В Алматы откроют арт-инсталляцию в честь легендарной группы «Дос-Мұқасан»

22 октября в Алматы состоится торжественное открытие арт-инсталляции, посвященной легендарной казахстанской группе «Дос-Мұқасан». Новый арт-объект установлен на обновленном участке ул. Масанчи, между пр. Абая и ул. Сатпаева. Об этом сообщили в управлении развития общественных пространств города.

Инсталляция представляет собой собирательный художественный образ участников знаменитого музыкального коллектива. Композиция выполнена из металла в оригинальной авторской технике. Высота конструкции составляет 1,8 метра, ширина - 3,5 метра.

Главная особенность арт-объекта - интерактивная аудиосистема. Нажав специальную кнопку, каждый желающий сможет услышать популярные композиции группы «Дос-Мұқасан». Таким образом, инсталляция станет не только художественным элементом городской среды, но и своеобразной музыкальной площадкой под открытым небом.

Место установки выбрано с учетом истории коллектива, тесно связанной с Алматы. В 1967 году студенты Казахского политехнического института Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Камит Санбаев и Александр Литвинов создали вокально-инструментальный ансамбль, которому предстояло стать одним из самых узнаваемых музыкальных коллективов Казахстана.

Установка инсталляции предусмотрена концепцией благоустройства ул. Масанчи, где формируется гастрономическое пространство с акцентом на городскую культуру и творчество. Новый арт-объект станет одной из тематических точек обновленной улицы, напоминая об истории отечественной музыки и ее связи с Алматы.

Торжественное открытие состоится 22 октября в 14:00. В рамках церемонии запланированы выступления почетных гостей, открытие арт-инсталляции и музыкальная программа. Известные композиции «Дос-Мұқасан» исполнит ансамбль Meir BAND студенческой филармонии Satbayev University.