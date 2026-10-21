Четыре медали за один день: спортсмены Алматы пополнили копилку наград Азиатских Параигр

Спортсмены Алматы продолжают успешно выступать на V Азиатских Параиграх в Японии. После серебра и бронзы в паравелоспорте, завоёванных накануне, сегодня алматинцы выиграли ещё две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

21 октября в женской индивидуальной гонке на время Анастасия Калаус и её пилот Полина Братчикова показали результат 32 минуты 21,54 секунды и стали чемпионками Азиатских Параигр.

В мужской индивидуальной гонке на время на дистанции 20 километров в классе В золотую медаль завоевали Наиль Ермуханбет и его пилот Руслан Алиев. Они преодолели дистанцию за 34 минуты 09,17 секунды, показав лучший результат.

В этой же дисциплине Кирилл Ильюкевич и его пилот Глеб Брусенский финишировали с результатом 35 минут 26,64 секунды и стали серебряными призёрами.

Накануне алматинские велоспортсмены также поднимались на пьедестал. В трековой гонке на дистанции 4000 метров Анастасия Калаус и Полина Братчикова завоевали серебро, а Кирилл Ильюкевич и Глеб Брусенский — бронзу. Таким образом, сегодня оба тандема выиграли свои вторые награды на этих Играх.

Ещё одну серебряную медаль сегодня принёс сборной Казахстана представитель Алматы Жанбота Аманжол. В соревнованиях по парадзюдо он занял второе место в весовой категории до 95 килограммов в классе J2. Серебряный призёр Азиатских Параигр 2023 года во второй раз подряд поднялся на пьедестал этих соревнований.

V Азиатские Параигры проходят в японской префектуре Аичи и городе Нагоя и продлятся до 24 октября. Алматы на соревнованиях представляют 20 спортсменов в шести видах спорта.