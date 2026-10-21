Заместитель акима Алматы Абзал Нукенов провёл очередной приём граждан

Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов провёл очередной личный приём граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения по вопросам социальной поддержки и реализации культурных проектов.

Среди обращений - просьба многодетной матери семерых детей о мерах социальной поддержки . Также горожане подняли вопросы издания книги «Алия – 100 лет» и реализации культурных инициатив театра Fruda.

Отдельно обсудили поддержку ветеранов Желтоксанских событий.

По итогам приёма обращения взяты в работу. Обозначенные вопросы будут проработаны совместно с профильными управлениями в рамках их компетенции и действующего законодательства.