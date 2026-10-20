В преддверии Дня Республики, который отмечается 25 октября, студенты Казахского национального женского педагогического университета (QyzPU) в Алматы запустили акцию «Менің Қазақстаным!». Участники совместно исполнили песню «Атамекен» и передали эстафету другим вузам Казахстана.

Мероприятие состоялось в рамках интеллектуально-просветительской недели «Республика и Конституция: ответственный гражданин – сильное государство». Инициатива направлена на вовлечение молодежи из разных регионов страны в празднование Дня Республики.

«Этот праздник – особенный день, символизирующий независимость и единство нашей страны, высокий национальный дух. Пусть независимый Казахстан процветает, а его будущее будет светлым!», - отметили студенты университета.

Продолжить эстафету предложили учащимся ALT University и Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова. Они смогут поддержать инициативу и передать ее следующим учебным заведениям.

По словам организаторов, такой формат позволяет студентам из разных городов присоединиться к общему мероприятию и принять участие в праздновании Дня Республики.